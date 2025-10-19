Intensa Movilización Policial por Civiles Armados en Camionetas en Frontera Coahuila

FRONTERA, COAH.- La presencia de civiles armados a bordo de dos camionetas desató una intensa movilización de las distintas corporaciones policiales la mañana del sábado, luego que habitantes de la colonia Occidental pidieron el apoyo mediante el 911.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 11:18 horas, dos vehículos, una camioneta tipo Avalanche color negra y una camioneta tipo Durango, circulaban por las calles 16 de Septiembre, entre las calles Morelos y Allende, con al menos ocho hombres a bordo.

Los sujetos, quienes se encontraban vestidos de civil, fueron descritos como armados, aunque no se especificó el tipo de armas que portaban.

Testigos informaron que uno de los hombres le dijo palabras groserías a una mujer que se encontraba en una tienda de la zona, lo que provocó su miedo y la hizo correr rápidamente hacia su hogar. Tras el incidente, la mujer solicitó apoyo de las autoridades para verificar la situación.

Elementos de la Policía Municipal, oficiales de la Policía Estatal Coahuila, la Guardia Nacional y del Grupo de Reacción Centro acudieron al lugar para asegurar la zona y verificar el reporte. Al llegar, no se localizaron las camionetas, que aparentemente ya habían abandonado la colonia.

Las autoridades continúan realizando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables, mientras que los vecinos de la colonia Occidental se mantienen alerta ante la situación.