Detenido hombre que alteraba orden en Clínica 7 del IMSS

MONCLOVA, COAH.– Un hombre que causaba molestias y alteraba el orden entre los derechohabientes de la Clínica 7 del IMSS fue detenido la tarde de ayer por elementos de la Policía Municipal.

El implicado fue identificado como Alberto Rodríguez Ávila, de 46 años de edad, con domicilio en la calle Occidental número 418 de la colonia Occidental, en el municipio de Frontera.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando personal del hospital solicitó la presencia de las autoridades debido a la actitud agresiva del individuo, quien presuntamente increpaba y molestaba a quienes se encontraban en el área.

Los oficiales asignados a la unidad 214 arribaron al lugar y procedieron con su detención sin mayores complicaciones. Posteriormente, fue trasladado a las celdas de la Comandancia Municipal.

Rodríguez Ávila quedó a disposición del juez calificador en turno, bajo una falta administrativa menor, mientras el orden fue restablecido en las instalaciones médicas.