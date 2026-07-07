Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista resultó lesionado y tres vehículos se vieron involucrados en una carambola registrada la tarde de este martes, luego de que un automovilista presuntamente ignoró un señalamiento de alto en un transitado crucero de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas del día de ayer martes en el cruce de las calles Roberto Moreno y Miguel Hidalgo, donde paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Control de Accidentes acudieron para atender a los involucrados, realizar el peritaje correspondiente y restablecer la circulación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Pablo Hefer conducía un automóvil Suzuki Swift gris sobre la calle Roberto Moreno con dirección al poniente. Al llegar al cruce, presuntamente no respetó el señalamiento de alto e invadió la vía de preferencia.

La maniobra provocó el impacto contra una motocicleta Kurazay, conducida por Santiago, quien circulaba hacia el norte y no logró evitar la colisión. A consecuencia del choque, el motociclista fue proyectado contra el pavimento y sufrió diversas lesiones.

Tras el primer impacto, el Suzuki Swift continuó su trayectoria sin control y terminó estrellándose contra un camión de pasajeros Mercedes-Benz de la empresa SESA, que era conducido por Emanuel Maltos, originando una carambola entre las tres unidades.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista y, tras su valoración, determinaron que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida.

Peritos de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de evidencias, entrevistaron a los involucrados y elaboraron el dictamen correspondiente. De manera preliminar, señalaron como presunto responsable al conductor del Suzuki Swift por no respetar el señalamiento de alto, acción que desencadenó el accidente.