Accidente de motociclistas deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en la colonia Progreso, luego de un aparatoso accidente vial protagonizado por dos motociclistas que se impactaron en una concurrida intersección, dejando como saldo a ambos conductores lesionados y tendidos sobre el asfalto.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Hermenegildo Galiana y José María Anaya, punto al que acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Seguridad Pública tras múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre un choque entre motocicletas.

Al arribar, los socorristas localizaron a dos jóvenes con diversas lesiones, consecuencia directa del violento impacto. Uno de los involucrados fue identificado como Edwin Reinaldo Untado Cipriano, de 23 años de edad, vecino de la colonia Felipe Pescador, mientras que el segundo lesionado resultó ser José Antonio 'N', un menor de 17 años de edad, vecino de la colonia Aguilar.

Ambos circulaban en motocicletas distintas y coincidieron en el cruce, donde ocurrió la colisión.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los motociclistas presuntamente se desplazaban a exceso de velocidad y sin las medidas de precaución necesarias, lo que habría sido determinante para que se registrara el choque. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio, estabilizando a los lesionados.

Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los lesionados. Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se limitaron a tomar conocimiento del percance vial, ya que los involucrados llegaron a un arreglo entre ellos y resguardaron los vehículos.