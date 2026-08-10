Motociclista resulta lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra una camioneta cuya conductora presuntamente ignoró un señalamiento de alto, la tarde de este lunes en la colonia Las Flores.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:45 horas, en el cruce de las calles 5 de Febrero y avenida El Potrero, donde el choque movilizó a las autoridades municipales.

Sin embargo, cuando los oficiales de Control de Accidentes llegaron al lugar, los involucrados ya se habían retirado y únicamente encontraron indicios del percance. El accidente quedó registrado en video por el trailero Jorge Alberto Álvarez. En las imágenes, de apenas unos segundos, se observa a un joven tendido sobre el pavimento, con lesiones visibles, principalmente en una de sus piernas.

Ante la situación, el trailero solicitó ayuda para localizar a los familiares del motociclista y facilitar que recibiera atención médica. En el mismo video aparece una camioneta cerrada de color negro, de la cual descendió una mujer que, presuntamente, habría omitido el alto cuando intentaba cruzar la calle 5 de Febrero.

La motocicleta quedó a unos metros del joven y presentó daños derivados del impacto. De acuerdo con versiones obtenidas posteriormente, la conductora, con ayuda de otras personas, habría abordado al lesionado para trasladarlo a un hospital, razón por la cual ya no se encontraba en el sitio cuando arribaron los oficiales.

Los elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y documentaron los indicios encontrados en el lugar para establecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, no se habían proporcionado mayores datos sobre la identidad del motociclista ni sobre la mujer que conducía la camioneta.