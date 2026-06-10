Choca abuelita con el de los colchones; No amortiguó el golpe

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró la tarde de este en la avenida Monterrey, luego que una mujer de la tercera edad ignoró una señal de alto y terminó impactándose contra una unidad de reparto de la empresa Súper Colchones.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Monterrey y la calle Río de Janeiro de la colonia Guadalupe, donde Lucila Ramón, conductora de una camioneta Acura de color gris, intentó incorporarse a la vialidad principal sin respetar el señalamiento restrictivo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer trataba de cruzar la avenida cuando se atravesó al paso de una camioneta Nissan NP300 color blanco, propiedad de la empresa Súper Colchones y conducida por Misael Hernández, quien circulaba con vía libre y no alcanzó a evitar la colisión.

El fuerte impacto provocó daños de consideración en ambas unidades, principalmente en la parte frontal de la Acura y en uno de los costados de la camioneta de carga, generando además problemas momentáneos en la circulación vehicular del sector.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de las autoridades, arribando minutos después elementos del Departamento de Control de Accidentes para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades.

Afortunadamente, pese a la fuerza del choque, ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Mientras los oficiales realizaban el croquis del accidente, ambas partes solicitaron la presencia de sus compañías aseguradoras para atender la situación y evaluar los daños ocasionados.

Posteriormente, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.