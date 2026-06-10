Asalta tienda con machete

MONCLOVA, COAH.- Empuñando un machete y con el rostro cubierto para evitar ser identificado, un solitario delincuente sembró el terror entre las empleadas de una tienda de conveniencia de la colonia José de las Fuentes, de donde logró apoderarse de aproximadamente 6 mil 500 pesos en efectivo antes de escapar con rumbo desconocido.

El violento atraco se registró alrededor de las 20:30 horas del martes en el establecimiento ubicado sobre el bulevar Miguel de la Madrid, entre las calles Hidalgo y Doctor Ulises Dávila, al oriente de Monclova.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto vestía completamente de negro, portaba una gorra del mismo color, pantalón tipo pants y una chaqueta oscura. Además, llevaba el rostro cubierto para dificultar su identificación.

Las trabajadoras relataron que el individuo ingresó aparentando ser un cliente más, pero al llegar al área de cajas sacó un machete y comenzó a amenazarlas de muerte, exigiendo que le entregaran todo el dinero de las ventas.

Ante el temor de resultar lesionadas, las empleadas obedecieron las órdenes del delincuente, quien tomó el efectivo y salió rápidamente del establecimiento antes de que alguien pudiera impedirlo.

Tras el asalto, las afectadas solicitaron ayuda a través del sistema de emergencias 911, generando la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron en cuestión de minutos para entrevistarse con las víctimas y obtener las características del responsable.

Los oficiales desplegaron recorridos de vigilancia por calles y colonias aledañas con la intención de ubicar al sospechoso, pero pese a los esfuerzos realizados no fue posible localizarlo.

Minutos después arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes asumieron las investigaciones y comenzaron con la recopilación de evidencias para tratar de identificar al asaltante.

Los agentes esperaron la llegada del asesor de ventas del negocio para tener acceso a las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia, material que será clave para intentar dar con el paradero del responsable.

Finalmente, las autoridades orientaron a los representantes de la cadena comercial para que formalicen la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y se integre la carpeta de investigación contra quien resulte responsable.