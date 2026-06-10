Incendio en Monclova: Bomberos controlan siniestro en antiguo centro del IMSS

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la noche de este martes luego de que un fuerte incendio se desató en el interior del antiguo Centro de Rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la colonia Telefonistas, muy cerca de la guardería del IMSS.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las calles Guatemala y Campeche, a escasos metros del bulevar Harold R. Pape, donde personal médico y trabajadores de la zona detectaron una densa columna de humo y enormes llamaradas que salían desde el interior del inmueble abandonado.

Ante el riesgo de que el fuego se propagara a construcciones cercanas, se activó el sistema de emergencias, movilizando de inmediato a varias unidades de Bomberos de Monclova. Los elementos arribaron al sitio para combatir el incendio que avanzaba rápidamente entre colchones viejos, basura acumulada y diversos desechos almacenados en el interior del edificio.

Durante varios minutos, los vulcanos trabajaron intensamente para contener las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas del inmueble o pusieran en riesgo a personas que transitaban por el sector. La magnitud del incendio generó alarma entre vecinos y automovilistas que observaban la enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Tras controlar la situación, personal de Bomberos realizó una inspección en el inmueble y determinó que el fuego habría sido provocado de manera intencional. De acuerdo con los primeros indicios, alguna persona que presuntamente utilizaba el edificio abandonado como refugio pudo haber originado el siniestro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones preventivas en el área. Además, implementaron recorridos de vigilancia en los alrededores para evitar que nuevamente personas ajenas ingresen al inmueble y provoquen otro incidente similar. El incendio dejó daños considerables en el interior del antiguo centro médico.