Choca Suburban contra camioneta

MONCLOVA, Coah.– Considerables daños materiales dejó un choque por alcance registrado la tarde de ayer en el cruce de la avenida Deportivo y la avenida Cuauhtémoc, luego de que el conductor de una Chevrolet Suburban no lograra frenar a tiempo.

El accidente ocurrió a la altura de los semáforos, donde Alejandro Ruiz conducía una Suburban gris y, aparentemente por falta de precaución, terminó impactándose contra la parte posterior de una Ford Territory blanca.

La camioneta afectada era conducida por Virginia Muñoz, quien se encontraba detenida en el cruce cuando recibió el fuerte impacto.

Como consecuencia de la colisión, ambas unidades sufrieron daños considerables y quedaron obstruyendo parte de la circulación sobre la avenida Deportivo.

Ante la situación, los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Los oficiales efectuaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades. Posteriormente, Alejandro Ruiz y Virginia Muñoz fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.