Muere motociclista de monclova; rafa silva no supera accidente

MONCLOVA, COAH. – El motociclista monclovense Rafa Silva falleció mientras recibía atención médica en Saltillo, luego de resultar gravemente lesionado en un accidente ocurrido el pasado domingo.

El percance se registró sobre Paseo de la Reforma, donde Rafa sufrió lesiones de consideración en un accidente en el que también resultó lesionada una mujer.

Tras el hecho, el motociclista fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Durante los días posteriores al accidente, familiares, amigos y conocidos de Monclova permanecieron atentos a su evolución, luego de que imágenes del percance comenzaran a circular en redes sociales y se difundieran mensajes sobre su estado de salud.

Finalmente, se confirmó que Rafa Silva no logró recuperarse y perdió la vida mientras permanecía hospitalizado.

La noticia provocó consternación entre sus conocidos en Monclova, quienes expresaron sus condolencias a familiares y amigos a través de redes sociales.

Accidente de Rafa Silva en Monclova

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.