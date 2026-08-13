Detienen a cantante por agresión joven lo señala tras pedir auxilio

FRONTERA, COAH. – El cantante Pedro Ríos fue detenido por elementos de Seguridad Pública de Frontera, luego de que una joven de 19 años lo señalara como presunto responsable de agredirla físicamente dentro de una habitación del Motel Lua.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en el establecimiento ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde una trabajadora escuchó a una mujer pedir auxilio desde una de las habitaciones.

La joven de 19 años fue rescatada por trabajadoras del motel tras pedir auxilio.

De acuerdo con el reporte policiaco, la empleada y otras trabajadoras acudieron en su ayuda y lograron sacar a la joven por una ventana para ponerla a salvo.

La afectada presentó lesiones visibles y manifestó ante los oficiales que había acudido al motel en compañía del cantante, a quien señaló de haberla agredido después de que presuntamente se negara a mantener relaciones sexuales.

Pedro Ríos se negó a salir de la habitación hasta que llegaron los policías.

Al llegar los agentes, Pedro Ríos permanecía dentro de la habitación y, inicialmente, se negaba a salir. Después de dialogar con los policías, finalmente abrió la puerta y fue detenido.

De manera preliminar trascendió que ambos se habrían conocido previamente en el bar 45 Grados, en Monclova, para posteriormente trasladarse al motel.

El Ministerio Público investigará la situación jurídica de Pedro Ríos tras su detención.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres será el encargado de determinar su situación jurídica y esclarecer los hechos.