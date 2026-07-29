Delincuente armado asalta tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA COAH.- Un sujeto armado con un cuchillo asaltó una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Buenos Aires, donde amagó al encargado y lo despojó del dinero correspondiente a las ventas, además de diversos objetos, para posteriormente escapar sin ser detenido.

El robo ocurrió la noche de ayer miércoles en el establecimiento localizado en el cruce de la calle Aldo Baroni y la avenida Revolución Mexicana, en el sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el presunto responsable ingresó al negocio con actitud sospechosa, lo que generó inquietud entre el personal. Instantes después sacó un arma blanca, amenazó al encargado y exigió el dinero de la caja, además de apoderarse de otros objetos antes de huir.

Tras consumar el atraco, el delincuente escapó por calles de la colonia Buenos Aires con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento luego del reporte de emergencia y realizaron un recorrido de búsqueda en los alrededores; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaba la detención del presunto responsable.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información que permita identificar y localizar al autor del robo.