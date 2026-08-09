Hombre choca su Volkswagen Polo en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un descuido al volante terminó en un choque por alcance la mañana de este sábado, luego de que el conductor de un Volkswagen Polo no lograra frenar a tiempo y se estrellara contra otro vehículo sobre la avenida Montessori.

El accidente se registró a la altura del cruce con la calle Álamo, donde Néstor Lozano, de 30 años y vecino del fraccionamiento Carranza, circulaba a bordo de un Volkswagen Polo.

De acuerdo con el reporte, el conductor no tomó las debidas precauciones y no logró detenerse cuando Víctor Castilla, de 56 años, redujo la velocidad al aproximarse a unos reductores de velocidad, mientras conducía un Kia K4 gris.

La maniobra tomó por sorpresa al conductor del Polo, quien terminó impactándose contra la parte posterior del Kia, ocasionando daños materiales de consideración en ambas unidades.

Luego del encontronazo, los involucrados solicitaron la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia, debido a que Néstor manifestó algunas molestias físicas tras el impacto.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar al conductor del Volkswagen y determinaron que presentaba únicamente algunos golpes, los cuales no ponían en riesgo su vida y no ameritaron un traslado de emergencia.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer la responsabilidad en el percance.

Una vez concluidas las diligencias iniciales, ambos conductores fueron trasladados a la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados durante el accidente.