Choque en puente elevado de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor que circulaba por el puente elevado del bulevar Harold R. Pape terminó con su automóvil severamente dañado luego de perder el control del volante y estrellarse contra el muro de contención, en un accidente que generó el cierre parcial de la vialidad minutos antes del mediodía de este viernes, a la altura de la colonia La Loma.

El percance ocurrió a la altura del cruce con la calle Prolongación Juárez, a la altura del centro comercial Soriana Pape, donde automovilistas reportaron la presencia de un vehículo atravesado sobre los carriles de circulación del puente.

De acuerdo con los primeros reportes, Jesús Cardona se desplazaba de sur a norte cuando, al estar por descender el puente, perdió el control de su automóvil compacto. Sin lograr corregir la trayectoria, el coche se proyectó contra el muro de contención.

Tras el impacto, el Chevrolet Spark color rojo quedó girado en sentido contrario y bloqueando parte de la circulación, lo que elevó el riesgo de un choque múltiple debido al flujo vehicular de la zona.

Un automovilista que presenció el accidente logró frenar a tiempo y alertó a otros conductores, reduciendo la velocidad del tránsito y evitando que la situación escalara a un percance mayor. El ciudadano permaneció en el sitio hasta la llegada de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Como medida preventiva, la circulación del puente fue cerrada por oficiales de Tránsito Municipal de manera temporal mientras se realizaban las maniobras.

Posteriormente se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad dañada y trasladarla al corralón. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.