Movilización policiaca por hombre fallecido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la noche del jueves sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, luego del reporte de un hombre sin vida localizado en la vía pública, a un costado de las escaleras de las oficinas del Centro de Servicio Infonavit.

La alerta ingresó a los números de emergencia minutos antes de las 19:00 horas, cuando ciudadanos indicaron que una persona en situación vulnerable se encontraba inconsciente en el exterior del inmueble. De inmediato se trasladaron unidades de Seguridad Pública y paramédicos de Cruz Roja para verificar la situación.

El fallecido era conocido en el sector como "El Güero Cúcaras", de aproximadamente 50 años de edad, identificado de forma preliminar por comerciantes y vecinos de la zona, quienes señalaron que solía deambular por el área y enfrentaba problemas severos de alcoholismo.

Testigos comentaron que durante el día lo vieron caminar con dificultad y con notable deterioro físico. Horas más tarde fue observado recostado junto a las escaleras del edificio, por lo que al notar que no respondía solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos municipales procedieron a resguardar el área para preservar el lugar mientras se notificaba a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

Posteriormente los detectives revisaron el cuerpo de "El Güero Cúcaras" y descartaron que presentara huellas de violencia mientras que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado fijó la escena y recabaron evidencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, que determinará la causa exacta del fallecimiento. Vecinos señalaron que el hombre era una figura conocida del sector y lamentaron que viviera en condiciones de abandono.