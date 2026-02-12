Hombre de 71 años, hallado sin vida en su casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 71 años fue localizado sin vida la noche de este jueves dentro de su domicilio en la colonia Cañada Norte, hecho que generó movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad, además de consternación entre vecinos y amigos cercanos.

El reporte se registró cerca de las 19:20 horas, cuando dos amigos de Fernando Arreguín Zamora acudieron a visitarlo como lo hacían de manera frecuente en la vivienda ubicada en la esquina de las calles Francisco Saravia y José R. Romero, marcada con el número 1111.

Al no obtener respuesta en la entrada principal, ingresaron por la parte posterior del inmueble y fue entonces cuando lo encontraron sin vida, tendido en la cama, por lo que de inmediato solicitaron apoyo de la Policía y cuerpos de rescate.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después y confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal procedieron a resguardar el inmueble y activar el protocolo correspondiente.

Posteriormente acudieron detectives de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias. Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y la recolección de indicios. De forma preliminar se informó que no se detectaron huellas de violencia.

Vecinos del sector manifestaron tristeza y molestia, señalando que el hombre vivía prácticamente solo y en condiciones de abandono familiar, pese a que —aseguraron— tenía dos hermanas que nunca acudían a verlo. Sus amigos, visiblemente afectados, permanecieron en el porche del domicilio mientras se realizaban las diligencias, sin poder creer lo ocurrido.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, que determinará la causa del fallecimiento. Autoridades indicaron que se trabajará en la localización de sus familiares para los trámites legales correspondientes.