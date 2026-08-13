Choque entre dos vehículos deja daños en Monclova

MONCLOVA, Coah. – Considerables daños materiales dejó un choque entre dos automóviles registrado la mañana de este jueves en uno de los principales cruces viales de la ciudad.

El accidente ocurrió en la intersección de los bulevares Francisco I. Madero y Harold R. Pape, donde Cynthia Hernández conducía un Ford Fusion blanco y terminó invadiendo la trayectoria de otro vehículo. La unidad afectada era un Nissan Versa blanco, manejado por Mariela Ortiz, quien no pudo evitar la colisión.

Tras el impacto, ambos automóviles resultaron con daños de consideración, por lo que las conductoras solicitaron la intervención de las autoridades para determinar quién tendría que responder por las afectaciones. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las primeras diligencias, Cynthia Hernández y Mariela Ortiz fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.