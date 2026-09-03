Ignora alto y destroza su BMW

MONCLOVA, COAH.- Con serios daños materiales terminó un BMW, luego de que su conductor presuntamente ignorara un señalamiento gráfico de alto y se atravesara en la trayectoria de una camioneta Chevrolet, en calles de la Zona Centro.

Detalles del accidente

El aparatoso accidente ocurrió la mañana de este jueves en el cruce de las calles Allende y Cuauhtémoc, donde Jesús Gil, también identificado como Jesús Gil, conducía un BMW blanco en dirección de oriente a poniente.

Al llegar al cruce con Cuauhtémoc, el conductor intentó atravesar sin extremar precauciones, por lo que terminó invadiendo la trayectoria de una camioneta Chevrolet, conducida por Karina Dávila.

La conductora no pudo evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado derecho del BMW. Debido al choque, la camioneta presentó daños de consideración en la parte frontal, mientras que el automóvil resultó afectado en su costado derecho.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Consecuencias para los involucrados

Aunque Karina Dávila resultó ilesa, sufrió una crisis nerviosa debido a la impresión provocada por el fuerte accidente, por lo que fue atendida en el lugar.

Posteriormente, el conductor del BMW solicitó la intervención del ajustador de su seguro para hacerse cargo de la situación.

Debido a los daños que sufrió, la camioneta de la afectada tuvo que ser remolcada mediante una grúa hasta un corralón.

Finalmente, Jesús Gil fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños ocasionados.