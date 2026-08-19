Un conductor escapa tras chocar dos vehículos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos vehículos quedaron con considerables daños materiales luego de ser embestidos por un automóvil cuyo conductor decidió escapar sin hacerse responsable del accidente, durante la noche en la colonia Deportiva.

El percance ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando el presunto responsable circulaba por la calle Nezahualcóyotl a bordo de un Honda, en dirección al oriente.

Detalles del accidente

Antes de llegar al cruce con la calle Tavatzin, el conductor perdió el control y se cargó hacia la derecha, impactando primero una Chevrolet Captiva negra que se encontraba estacionada.

El golpe dañó las dos puertas del lado del copiloto de la camioneta; sin embargo, el automóvil continuó su trayectoria y terminó chocando también contra un Hyundai Sonata de procedencia extranjera, color arena.

El estruendo despertó a los propietarios de las unidades, quienes salieron de sus domicilios y descubrieron los daños, aunque el responsable ya había escapado.

Búsqueda del responsable

En el sitio quedó una pieza con el logotipo de Honda, por lo que los afectados proporcionaron este indicio a los elementos de Seguridad Pública que acudieron para tomar conocimiento.

Los oficiales realizaron recorridos por los alrededores con la intención de localizar al responsable, pero no lograron ubicarlo.

Los propietarios fueron orientados para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, además de solicitar a vecinos las grabaciones de cámaras de seguridad que pudieran ayudar a identificar al conductor.