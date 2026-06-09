Cortocircuito en la Fayuca genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil se registró la mañana de este martes en la zona centro de Monclova, luego de que un cortocircuito en el área de restaurantes de la Fayuca generara momentos de tensión entre comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía sobre la calle Miguel Blanco, en el cruce con Morelos, donde locatarios y trabajadores de los conocidos puestos de comida Don Juanito detectaron chispazos provenientes de varias extensiones eléctricas que se encontraban conectadas de manera improvisada entre los negocios.

De acuerdo con testigos, las conexiones defectuosas comenzaron a emitir chispas que alcanzaban algunas lonas instaladas en el área comercial, lo que hizo temer que se registrara un incendio de grandes proporciones en uno de los sectores más concurridos del centro de la ciudad.

Ante el riesgo, los comerciantes solicitaron de inmediato apoyo a través del sistema de emergencias, provocando la rápida llegada de los vulcanos, quienes inspeccionaron la instalación eléctrica para evitar que la situación pasara a mayores.

Tras revisar el área, personal de Protección Civil detectó diversas anomalías en el sistema de alimentación eléctrica utilizado por los puestos, encontrando extensiones sobrecargadas y conexiones que no cumplían con las medidas mínimas de seguridad.

Las autoridades dialogaron con los responsables de los establecimientos para exigir la corrección inmediata de las irregularidades y evitar posibles sanciones administrativas, entre ellas multas o incluso la clausura temporal de los negocios en caso de reincidencia.

Afortunadamente, la situación fue controlada antes de que se registrara un incendio, por lo que no hubo personas lesionadas ni daños materiales de consideración, quedando el incidente únicamente como una seria advertencia sobre los riesgos de las instalaciones eléctricas improvisadas.