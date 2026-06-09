Accidente en Monclova: taxi Premier se vuelca y conductor huye

Un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes sobre el puente elevado del libramiento Carlos Salinas de Gortari dejó como saldo un taxi completamente destrozado y un misterio por resolver, luego de que el conductor abandonara la escena antes de la llegada de las autoridades.

El percance ocurrió en la parte alta del distribuidor vial ubicado a la altura del Hotel Sill, en terrenos de Monclova, donde un automóvil Nissan Versa de color blanco perteneciente a la línea de taxis Premier, marcado con el número económico 34, terminó con las llantas apuntando al cielo tras una espectacular volcadura.

De acuerdo con los primeros indicios recabados por las autoridades, el operador del vehículo de alquiler perdió el control mientras circulaba sobre el libramiento. La unidad impactó inicialmente contra los muros de contención del puente, los cuales funcionaron prácticamente como una rampa, provocando que el automóvil se elevara y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias al observar la unidad severamente dañada bloqueando parcialmente la circulación en la parte alta del puente.

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área, encontrando una situación inusual: el taxi estaba abandonado y no había rastro alguno de su conductor.

La ausencia del operador generó sospechas entre las autoridades, quienes presumen que decidió retirarse por sus propios medios para evadir responsabilidades derivadas del accidente.

Mientras los oficiales realizaban el peritaje correspondiente y documentaban los daños, una grúa fue requerida para retirar la unidad siniestrada y trasladarla a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo en tanto continúan las investigaciones.

Las autoridades buscarán localizar al responsable para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las sanciones correspondientes por abandonar el lugar de los hechos.