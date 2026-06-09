Atropella por accidente a su hijo de cuatro años ¡De reversa!

CASTAÑOS, COAH.- Momentos de angustia y desesperación vivió una familia de la colonia 21 de Marzo luego que un pequeño de apenas cuatro años de edad resultara gravemente lesionado tras ser atropellado accidentalmente por la camioneta que conducía su propia madre, quien se echó de reversa sin extremar precauciones.

El lamentable accidente ocurrió la mañana de este martes en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Libertad número 428, donde Azeneth Leija Iracheta realizaba una maniobra de reversa a bordo de una camioneta Chevrolet en color negro.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la mujer movía la unidad cuando de manera repentina escuchó los gritos desesperados de su otra hija, quien le advirtió que había atropellado a su hermano.

Alarmada, la madre descendió de inmediato de la camioneta y encontró al pequeño Iker 'N', de 4 años de edad, tendido sobre el pavimento, por lo que solicitó ayuda urgente a través del Sistema Estatal de Emergencias.

La gravedad de la situación movilizó rápidamente a paramédicos de Bomberos Voluntarios de Castaños, quienes brindaron atención prehospitalaria al menor antes de iniciar su traslado de emergencia hacia un hospital para recibir atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Debido a la urgencia del caso, elementos de Seguridad Pública de Castaños, de Monclova y unidades de rescate coordinaron un operativo vial para facilitar el paso de la ambulancia durante su trayecto permitiendo que el pequeño llegara lo más rápido posible a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Mientras los socorristas luchaban por estabilizar al menor, familiares permanecían en estado de shock por lo ocurrido, en medio de una escena marcada por la preocupación y el dolor.

Detalles confirmados

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente, el cual fue catalogado de manera preliminar como un hecho accidental.