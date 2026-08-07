Paramédicos atienden a conductores tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Cuantiosos daños materiales dejó un fuerte accidente vial registrado la tarde de ayer viernes en calles de la colonia Chapultepec.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Caracas y Uruapan, donde participaron dos vehículos particulares, cuyos conductores fueron atendidos por paramédicos tras el impacto.

Uno de los automóviles involucrados era un Dodge Atos, conducido por Juan Antonio Ruedas Casas, de 42 años, con domicilio en San Buenaventura.

El segundo vehículo era un Ford Fusion, color blanco, que conducía Dinora Velardi, de 54 años, con domicilio en Guanajuato número 1911, de la colonia Los Pinos.

Tras el accidente, paramédicos del GUBC acudieron al sitio para brindar atención a ambos conductores.

Elementos de Control de Accidentes también se movilizaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance.

El accidente dejó como saldo principal cuantiosos daños materiales en las unidades participantes.