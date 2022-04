Dejan primaria sin luz

MONCLOVA, COAH.- Por cuarta ocasión, amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en la Escuela Primaria Ramiro Cárdenas Valadez de la colonia 21 de Marzo, de donde robaron el cableado de cobre y dañaron ocho minisplit.

El robo al plantel educativo localizado sobre la calle 7 cruce con la calle 40 fue denunciado por el director, Arturo Gómez Almaguer.

El directivo acudió ante las autoridades correspondientes al descubrir que el plantel carecía de energía eléctrica pues los ladrones se habían llevado el cableado eléctrico hasta la pastilla.

Así mismo, al revisar los salones se percató que también los delincuentes habían causado daños en ocho aparatos de aire, de los cuales tan sólo tres se habían llevado completos.

"En unos salones nos quebraron los vidrios de las ventanas para poder ingresar. De los ocho minisplit que dañaron sólo tres se llevaron enteros, es decir junto al compresor, de los otros no, solo se llevaron el cobre al abrirlos. Los minisplit no son de tanta importancia para la SEP como la energía eléctrica y por ende no podremos regresar a clases presenciales" indicó el director de la escuela vandalizada.

"También se llevaron la bomba, estuvieron abriendo los registros eléctricos para llevarse el cableado de cobre. Es muy difícil para nosotros evitar los robos pues a diferencia de otros planteles, nosotros no tenemos clases por la tarde, por lo que la escuela queda a expensas de loa ladrones" agregó.

Arturo Gómez Almaguen dijo que es la cuarta vez que los ladrones hacen de las suyas en la primaria, por lo que demandó mayor vigilancia por parte de las autoridades municipales.