Delincuente armado asalta tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un solitario delincuente armado con un cuchillo sembró el temor durante la madrugada de este jueves al cometer un violento asalto en una tienda de conveniencia de la colonia Campanario, de donde escapó con dinero en efectivo y diversa mercancía.

El atraco fue reportado alrededor de las 5:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle Apóstol Pedro, en el sector oriente de la ciudad, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con la información recabada, el sujeto ingresó al negocio simulando ser un cliente. Sin embargo, instantes después sacó un cuchillo con el que amenazó al encargado, obligándolo a entregar el dinero de la caja registradora.

Tras apoderarse del efectivo, el asaltante también tomó varios artículos del establecimiento y huyó corriendo con rumbo a la colonia Buenos Aires, aprovechando la oscuridad para escapar antes del arribo de las autoridades.

Policías municipales desplegaron un operativo de búsqueda en calles y colonias aledañas, pero el responsable no pudo ser localizado.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes y revisan imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar al presunto asaltante y establecer la ruta que utilizó para escapar.