Contactanos
Hora Cero

Delincuente armado asalta tienda en Monclova

En Las Misiones, una cajera es víctima de robo por un ladrón armado que huyó con el dinero de la caja.

Por Brenda Rebolloso - 19 octubre, 2025 - 08:11 a.m.
Delincuente armado asalta tienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un delincuente solitario irrumpió a mediodía en una tienda Chips de la colonia Las Misiones y, armado con un cuchillo, despojó a la cajera del dinero de las ventas antes de huir corriendo.

El atraco ocurrió alrededor de las 12:20 horas del sábado en la sucursal ubicada sobre la calle De la Fátima.

El sujeto ingresó con el rostro cubierto, vestía sudadera, short azul y llevaba la boca tapada al momento de cometer el ilícito.

Según relató la empleada afectada, el individuo se acercó al área de cajas y la amagó exhibiendo un arma blanca, exigiéndole que entregara el efectivo.

Temiendo por su integridad, la trabajadora accedió y le entregó el dinero que había en caja.

Con el botín en mano, el ladrón salió corriendo del establecimiento y se perdió entre las calles del sector, mientras la cajera solicitaba auxilio a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al comercio minutos después y tomaron conocimiento del asalto.

Además, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad con la intención de identificar y ubicar al responsable, quien hasta el momento no ha sido detenido.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados