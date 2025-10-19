Delincuente armado asalta tienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un delincuente solitario irrumpió a mediodía en una tienda Chips de la colonia Las Misiones y, armado con un cuchillo, despojó a la cajera del dinero de las ventas antes de huir corriendo.

El atraco ocurrió alrededor de las 12:20 horas del sábado en la sucursal ubicada sobre la calle De la Fátima.

El sujeto ingresó con el rostro cubierto, vestía sudadera, short azul y llevaba la boca tapada al momento de cometer el ilícito.

Según relató la empleada afectada, el individuo se acercó al área de cajas y la amagó exhibiendo un arma blanca, exigiéndole que entregara el efectivo.

Temiendo por su integridad, la trabajadora accedió y le entregó el dinero que había en caja.

Con el botín en mano, el ladrón salió corriendo del establecimiento y se perdió entre las calles del sector, mientras la cajera solicitaba auxilio a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al comercio minutos después y tomaron conocimiento del asalto.

Además, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad con la intención de identificar y ubicar al responsable, quien hasta el momento no ha sido detenido.