Se lleva dinero y 'merca' Asalta tienda con cuchillo

MONCLOVA, COAH.— Un solitario delincuente sembró el temor durante la noche tras perpetrar un asalto con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en la zona norte de Monclova, de donde logró llevarse dinero en efectivo y diversa mercancía sin ser detenido.

El atraco ocurrió alrededor de las 23:30 horas en un establecimiento situado sobre la calle Los Pinos, entre las calles Nogal y Mora en Estancias, hasta donde más tarde se movilizaron corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable vestía completamente de negro y cubría parcialmente su rostro con un gorro oscuro, lo que dificultó su identificación.

El sujeto ingresó al negocio aparentando ser un cliente más; sin embargo, su comportamiento levantó sospechas cuando se dirigió directamente hacia el área de cajas, donde se encontraba el encargado del turno nocturno.

Sin mediar palabra, el individuo sacó un arma blanca que llevaba oculta entre sus pertenencias y amagó al trabajador, obligándolo a entregar el dinero disponible.

Bajo la amenaza, el empleado accedió a entregar el efectivo, el cual ascendía a aproximadamente tres mil pesos.

Pero el ladrón no se conformó con el dinero, ya que también tomó varias bebidas alcohólicas del establecimiento, incluyendo botellas de licor, antes de emprender la huida.

Tras cometer el asalto, el sujeto salió del local y desapareció rápidamente con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad de la noche.

Minutos después, el encargado logró dar aviso a las autoridades, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los oficiales arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, recabar la versión de la víctima y obtener la media filiación del presunto responsable.

Posteriormente, se implementó un operativo de búsqueda en calles y sectores aledaños; sin embargo, pese al despliegue, no se logró ubicar al asaltante.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para dar con el responsable de este violento robo.