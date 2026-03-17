Fallece Gabriel Flores en Monclova: ex mando policiaco hallado sin vida

MONCLOVA, COAH.— Un probable infarto habría sido la causa que cegó la vida del ex mando policiaco Gabriel Flores Oranday, mejor conocido como "Popeye", cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este martes en el interior de su domicilio en la colonia El Campanario.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando su esposa lo encontró inconsciente en la sala de la vivienda, ubicada sobre la calle Apóstol Pedro, cerca de la plaza del sector.

De acuerdo con la versión de la mujer, la noche anterior Gabriel de 42 años llegó tarde al domicilio y, como en otras ocasiones, decidió recostarse en un sillón de la sala. Señaló que incluso alcanzó a escucharlo roncar, por lo que no sospechó que algo estuviera mal y se fue a dormir.

Sin embargo, al despertar la mañana de este martes e intentar despertarlo, se percató de que no respondía, por lo que de inmediato solicitó ayuda al Sistema Estatal de Emergencias.

Tras el reporte, se desplegó una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al domicilio para brindar auxilio.

No obstante, al revisar a Gabriel Flores Oranday, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Monclova —corporación en la que se desempeñó como subdirector operativo— procedieron a resguardar el área y solicitaron la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Luego de realizar las primeras diligencias, los detectives descartaron que el cuerpo presentara huellas de violencia, por lo que todo apunta a una muerte por causas naturales, presuntamente un infarto.

Cabe señalar que Gabriel Flores Oranday ocupó el cargo de subdirector operativo de la Policía Municipal de Monclova hasta finales del año 2024. Con el cambio de administración en 2025, dejó de presentarse a laborar, aunque aún se encontraba registrado como elemento activo.

Asimismo, trascendió que el pasado 24 de febrero de 2025 fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Coahuila, luego de ser sorprendido un día antes a bordo de una camioneta con reporte de robo, además de portar presuntas sustancias ilícitas.

Finalmente, el cuerpo de "Popeye" fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.