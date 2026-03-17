Monclova: angustia por desaparición de César Ayala y amenaza de extorsión

MONCLOVA, COAH.— La angustia se apoderó de una familia de la colonia Tierra y Libertad, luego que un joven de 19 años desapareció tras salir a convivir con amigos, mientras que horas después su madre recibió una llamada en la que un sujeto aseguró tenerlo privado de la libertad y exigió dinero para su supuesta liberación.

El reporte fue atendido alrededor de las 14:00 horas de este martes, cuando en el 911 se alertó sobre la desaparición de un joven en un domicilio ubicado en la calle 36 número 1227, entre calles 7 y 9.

Al arribar al lugar, elementos policiacos se entrevistaron con la señora Abigail Flores Hernández, quien manifestó que su hijo, identificado como César Alexis Ayala Flores, de 19 años de edad, salió de su casa desde el pasado sábado 14 de marzo con rumbo a una quinta, donde conviviría con amigos.

De acuerdo con versiones recabadas, el joven abandonó la reunión durante la madrugada para dirigirse al domicilio de unos familiares, donde permaneció por algunas horas. Sin embargo, alrededor de las 04:00 de la mañana se retiró del lugar con rumbo a su casa, sin que hasta el momento haya llegado.

La madre señaló que desde entonces perdió toda comunicación con su hijo, quien no responde llamadas ni mensajes, por lo que inició su búsqueda entre familiares y amistades, sin obtener información sobre su paradero.

La preocupación aumentó cuando, durante el transcurso del día, recibió una llamada de un número oculto. En la llamada, un hombre que se identificó como "comandante Gutiérrez" aseguró tener al joven privado de la libertad.

El sujeto exigió la cantidad de 50 mil pesos, argumentando que el joven tenía una supuesta deuda relacionada con drogas, y advirtió que de no cumplir con el pago en un plazo de una hora, atentaría contra su vida.

Ante esta situación, las autoridades orientaron a la madre, señalando que podría tratarse de un intento de extorsión telefónica, recomendándole no realizar ningún depósito y acudir de inmediato a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente.

La mujer manifestó su intención de formalizar la denuncia por la desaparición de su hijo, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del joven.

El caso mantiene en alerta a la familia, que vive horas de incertidumbre entre la búsqueda del joven y el temor generado por la llamada intimidatoria.