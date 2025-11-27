Detienen a hombre por posesión de cristal en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un operativo de vigilancia realizado por la Policía Municipal terminó con la detención de un hombre que presuntamente portaba varias dosis de droga conocida como cristal, durante la tarde de ayer en calles de la colonia Elsa Hernández.

¿Qué ocurrió?

El arresto ocurrió en el cruce de las calles Dolores Villarreal y Josefa Ortiz de la colonia Elsa Hernández, donde los oficiales detectaron la actitud sospechosa de un individuo que intentó evadirlos al notar su presencia. Tras una rápida intervención, fue asegurado Arturo Moreno Orpus, de 47 años, vecino de la colonia Magdalenas, con domicilio en la calle Magdalenas.

Durante la revisión preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias seis envoltorios de plástico transparente, anudados y con sustancia granulada de color blanco en su interior, con las características propias de la droga cristal. La evidencia fue asegurada conforme al protocolo y colocada a disposición de las autoridades ministeriales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los oficiales informaron que el detenido no pudo justificar la procedencia ni la posesión de los envoltorios, por lo que fue trasladado de inmediato a las instalaciones municipales para su certificación y posterior consignación.

Tras su aseguramiento, Arturo Moreno fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en Monclova, donde enfrentará cargos por el delito de posesión de narcóticos. Las autoridades continúan reforzando los operativos en la zona para inhibir la venta y distribución de sustancias ilícitas.