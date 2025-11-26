Riña familiar en Monclova termina con un adulto mayor herido

MONCLOVA, COAH.— Una brutal agresión al interior de una vivienda estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de ayer en la colonia Tierra y Libertad, donde un adulto mayor discapacitado resultó lesionado durante una riña familiar que desató la movilización urgente de cuerpos de emergencia y de la Policía Municipal.

Todo comenzó cuando vecinos, alarmados por los gritos y golpes que se escuchaban desde una casa ubicada en la calle 28, número 1809, solicitaron de inmediato apoyo al 911. "Hay un señor herido, está discapacitado... ¡manden una ambulancia!", fue parte del reporte que llegó a las autoridades alrededor de las 22:30 horas.

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana encontraron a Santiago Sánchez Robles, de 67 años, quien presentaba una fuerte herida contundente en el brazo izquierdo. Según narraron los propios vecinos, el agresor —un familiar directo cuya identidad no fue revelada— se encontraba bajo los efectos de las drogas y, en un arranque de violencia, golpeó a Don Santiago utilizando una silla como arma improvisada.

La escena fue descrita por los testigos como "terrible": el adulto mayor, impedido físicamente, no pudo defenderse del ataque y terminó tendido en el suelo mientras el responsable escapaba de la vivienda antes de que la policía llegara. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien debido al dolor y al sangrado fue estabilizado y trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde recibiría valoración médica más profunda.

Mientras tanto, elementos municipales realizaron la búsqueda del agresor en las calles Nueva y Pablo González, sin lograr ubicarlo. Vecinos de la zona exigieron mayor vigilancia y apoyo para Don Santiago, quien es conocido en el sector por su discapacidad y su vulnerabilidad. "Es injusto lo que le hicieron... él no puede ni defenderse", lamentó una vecina. La policía continúa con las indagatorias, mientras el agresor sigue prófugo.