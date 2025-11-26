Movilización de seguridad tras tiroteo en Altos Hornos de México

MONCLOVA, COAH.— Un escenario digno de una madrugada de película de acción se vivió al interior de Altos Hornos de México, luego que sujetos armados desataron una serie de detonaciones de arma de fuego dentro de los patios de la siderúrgica, en el área conocida como Punto Cero, ubicada en la colonia Ramos Arizpe.

El violento episodio provocó una intensa movilización de autoridades municipales durante las primeras horas de ayer.

El reloj apenas marcaba las 02:00 de la madrugada cuando el silencio industrial fue interrumpido por el eco de los disparos. De acuerdo con el personal de vigilancia, los guardias realizaban recorridos rutinarios cuando detectaron la presencia de varios individuos merodeando entre maquinaria y estructuras abandonadas. Al verse descubiertos, los intrusos no dudaron en abrir fuego para intentar asegurar su escape.

Abraham González, guardia de seguridad que vivió el momento de frente, relató que él y sus compañeros iniciaron la persecución al interior de la empresa, sin embargo, los delincuentes comenzaron a disparar, obligando a los vigilantes a resguardarse mientras pedían apoyo urgente. "Hicieron una detonación y luego salieron corriendo. Andamos tras ellos, pero se nos perdieron entre la oscuridad", comentó todavía alterado.

Lo que siguió fue una operación de búsqueda que se extendió más allá de los límites de la planta. Varias patrullas municipales se desplegaron sobre las colonias aledañas, peinando calles, terrenos baldíos y accesos secundarios en un intento por ubicar a los responsables. A pesar del despliegue, hasta el cierre de la movilización no se habían reportado personas detenidas.

Las autoridades investigan si los sujetos armados forman parte de bandas que desde siempre ingresan a los patios de AHMSA para robar cableado, piezas de maquinaria o materiales en desuso. La empresa, que mantiene operaciones limitadas, ha sido blanco recurrente de saqueos en distintas áreas.

Afortunadamente, no se registraron guardias lesionados durante el ataque, aunque el susto y la tensión dominaron la noche para los empleados de vigilancia. La escena quedó bajo resguardo mientras se procesaban los indicios y se daba parte al Ministerio Público para integrar la carpeta correspondiente.