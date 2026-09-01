Cuatro detenidos en operativo de seguridad en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Para algunos, la noche terminó cuando salió el sol, pero para cuatro personas la jornada apenas comenzaba... aunque no precisamente de la mejor manera, pues terminaron en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal por cometer diversas faltas administrativas.

El operativo se realizó durante la mañana de este lunes en diferentes sectores de Monclova, con recorridos que abarcaron desde la Zona Centro hasta el sector El Pueblo, donde los oficiales mantuvieron presencia en calles y puntos considerados estratégicos.

Durante las acciones preventivas, los elementos detectaron a varias personas que permanecían en la vía pública después de una larga noche. Algunos todavía continuaban con la parranda, pese a que el día ya había comenzado, mientras que otro individuo fue sorprendido inhalando sustancias tóxicas.

Ante estas situaciones, los uniformados procedieron al aseguramiento de cuatro personas, quienes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal para quedar a disposición del juez calificador en turno.

Será dicha autoridad la encargada de determinar las sanciones correspondientes de acuerdo con las faltas administrativas cometidas por cada uno de los asegurados. La Policía Municipal mantuvo los recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de detectar oportunamente conductas que pudieran alterar el orden público o convertirse posteriormente en situaciones de mayor riesgo.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera aleatoria en colonias y vialidades de Monclova, buscando mantener presencia policial y atender cualquier situación que requiera la intervención de los elementos preventivos.