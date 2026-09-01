Robo en Frontera: Ladrón es grabado mientras sustrae un compresor

FRONTERA, COAH.- Con más sigilo que estrategia, un sujeto quedó exhibido por las cámaras de seguridad luego de meterse a una vivienda de la colonia Guadalupe Borja y salir cargando un compresor que no le pertenecía.

El robo ocurrió días atrás en un domicilio ubicado sobre la calle Veracruz, esquina con Primero de Mayo, donde el presunto ladrón aprovechó la ausencia de los moradores para ingresar hasta el porche.

Lejos de preocuparse por las cámaras de vigilancia, el individuo avanzó lentamente por la propiedad, incluso caminando de puntitas, como si con ello pudiera evitar ser descubierto. Pero la peculiar maniobra terminó quedando registrada.

Una vez localizado el compresor, el sujeto lo tomó y salió del domicilio para dirigirse hacia la calle Gabriel Calzada, con rumbo al arroyo, llevándose tranquilamente el equipo.

El propietario revisó posteriormente las grabaciones y descubrió la peculiar visita, por lo que decidió denunciar el robo y compartir las imágenes para tratar de identificar al responsable.

Ahora el afectado espera que algún vecino pueda reconocer al sujeto y aportar información que permita localizarlo, mientras solicita mayor vigilancia en el sector para evitar que otros domicilios sean visitados por este tipo de "especialistas" en operaciones sigilosas.

Por lo pronto, el presunto ladrón consiguió llevarse el compresor, pero dejó como recuerdo algo que seguramente no estaba contemplado en su plan: su rostro y movimientos quedaron registrados por las cámaras.