Accidente de motocicleta deja herido a cobrador de Elektra en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La omisión de un señalamiento de alto provocó un accidente vial que dejó a un cobrador de Elektra con diversos golpes, luego de que su motocicleta fuera impactada por una camioneta en la colonia Primero de Mayo.

El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas de este lunes, en el cruce de las calles Del Paso y Matamoros, donde Daniel, empleado de Elektra, circulaba a bordo de una motocicleta blanca con dirección al oriente.

De acuerdo con la versión proporcionada por el motociclista, al llegar a la intersección una camioneta Mazda blanca se atravesó en su trayectoria, por lo que no logró evitar la colisión. Tras el impacto, salió proyectado y terminó tendido sobre la carpeta asfáltica.

La camioneta era conducida por Claudia, quien viajaba acompañada de su hijo. Ante las autoridades, la mujer manifestó que al aproximarse al crucero no advirtió la presencia de la motocicleta y continuó su marcha.

El choque ocasionó daños materiales en ambas unidades y dejó al cobrador con diversos golpes derivados de la caída. Claudia también fue valorada en el lugar ante el impacto, sin presentar lesiones de consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los dos involucrados. Después de revisarlos, determinaron que ambos se encontraban estables y no requerían traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias correspondientes y documentar las condiciones en que ocurrió el percance. Tras recabar las versiones y revisar las circunstancias del accidente, los oficiales determinaron que Claudia, conductora de la Mazda, fue responsable del choque al omitir el señalamiento gráfico de alto instalado en la intersección.