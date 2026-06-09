Lo ´cachan´ robándole a Telmex

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una mañana tranquila en la colonia Guadalupe terminó con la detención de un presunto ladrón de cableado telefónico, luego que elementos de la Policía Municipal lo sorprendieran en plena acción mientras dañaba infraestructura de telecomunicaciones.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 horas de este martes sobre la avenida Acereros, en el cruce con la calle Vallarta, donde oficiales preventivos realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a un sujeto agachado junto a una instalación de cableado.

Al acercarse para verificar la situación, los uniformados descubrieron que el individuo utilizaba una segueta para cortar cable perteneciente a la empresa Teléfonos de México, presuntamente con la intención de apoderarse del material.

El sospechoso fue identificado como Miguel Eduardo Rivas, de 35 años de edad, quien al notar la presencia de los oficiales reaccionó de manera agresiva e intentó evitar su aseguramiento.

Sin embargo, los elementos municipales lograron someterlo y desarmarlo sin que se registraran personas lesionadas durante la intervención.

Durante la revisión, los policías le aseguraron varios metros de cable ya cortado, una segueta y un cuchillo tipo exacto que portaba entre sus pertenencias, objetos que quedaron a disposición de las autoridades como evidencia. Tras su captura, Miguel Eduardo fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Minutos más tarde, debido a los indicios asegurados y a la probable comisión de diversos delitos, fue consignado ante el Ministerio Público bajo el cargo de portación de arma prohibida y lo que resulte de las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el robo de cableado genera importantes afectaciones en los servicios de comunicación, además de representar pérdidas económicas considerables para las empresas afectadas.