Tumba abuelito a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial provocado presuntamente por una maniobra imprudente realizada por un automovilista que intentó dar vuelta en "U" sobre la avenida Leandro Valle, generando la movilización de socorristas y autoridades.

El percance ocurrió la tarde de este martes en el cruce de la avenida Leandro Valle y la calle Pánfilo Natera, donde participaron una motocicleta Italika en color rojo y un automóvil KIA K3 color rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, José Flores, un adulto mayor que conducía el automóvil, circulaba por la transitada avenida cuando intentó realizar un retorno. Sin embargo, al efectuar la maniobra presuntamente sin tomar las debidas precauciones, terminó invadiendo la trayectoria de la motocicleta que era conducida por José Valerio Rocha, de 56 años de edad.

Sin posibilidad de esquivar el vehículo que repentinamente le cerró el paso, el motociclista impactó contra la unidad y salió proyectado, cayendo de manera aparatosa sobre el pavimento ante la mirada de varios automovilistas y peatones que se encontraban en el sector.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato apoyo al sistema de emergencias, movilizándose paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.

Afortunadamente, tras la valoración médica se determinó que las lesiones sufridas consistían principalmente en golpes y contusiones que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, recabar evidencias y establecer la mecánica de los hechos, con el fin de deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados durante el accidente.