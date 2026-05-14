Con drones e inteligencia ubicaron a presunto operador del CDN en Monclova

MONCLOVA, COAH.— El presunto intento de una célula criminal por asentarse en la región Centro de Coahuila fue frenado antes de consolidarse, luego de la captura de un supuesto operador del Cártel del Noreste (CDN) en el Fraccionamiento Carranza de Monclova, reveló el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

De acuerdo con el funcionario, la detención no fue producto de la casualidad, sino del seguimiento de una investigación preventiva encabezada por corporaciones estatales y ministeriales, luego de detectar indicios sobre la presencia de un individuo originario de la región que presuntamente mantenía vínculos con dicho grupo criminal asentado en la frontera norte del país.

"Se tenía información de que una persona de la localidad, vinculada con el Cártel del Noreste, quería asentarse aquí en la región", explicó el Delegado durante una entrevista al detallar las labores realizadas previo a la captura.

La captura se realizó en el Fraccionamiento Carranza

Según informó, el trabajo de inteligencia incluyó vigilancia tecnológica, análisis de información mediante medios cibernéticos y sobrevuelos estratégicos con drones, lo que permitió ubicar los movimientos del sospechoso y detectar el domicilio donde presuntamente operaba.

La captura se concretó en calles del Fraccionamiento Carranza, cerca del inmueble donde habitaba el señalado, quien fue interceptado en la vía pública por elementos estatales antes de que pudiera consolidar actividades ilícitas en la región.

El Delegado precisó que el detenido enfrentará cargos por presunto suministro de narcóticos y amenazas, este último relacionado con el aparente uso de un arma blanca. Asimismo, adelantó que sería presentado ante un Juez una vez concluido el término constitucional correspondiente.

Tras el arresto, agentes ministeriales solicitaron una orden judicial para catear el domicilio vinculado al investigado, diligencia en la que fueron aseguradas dos armas de fuego, además de diversos indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Las armas decomisadas serán turnadas a la Fiscalía General de la República para dar seguimiento al proceso por delitos de competencia federal, mientras continúan abiertas las investigaciones para determinar posibles vínculos o conexiones adicionales.

El riesgo de infiltración criminal en la región

El Delegado Regional reconoció que existe el riesgo de que integrantes de grupos criminales intenten infiltrarse o establecer operaciones en la región Centro, aunque aseguró que las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia permanente y coordinación constante para impedirlo.

Además, recordó que apenas hace unos meses se realizó otro operativo relevante en la región, donde autoridades aseguraron armas y explosivos, reflejando —dijo— el reforzamiento de las acciones preventivas.

Finalmente, indicó que la instrucción del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, es mantener una estrecha coordinación entre las corporaciones y fortalecer la cercanía con la ciudadanía para detectar movimientos sospechosos antes de que representen un riesgo para la población.