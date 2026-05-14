DE TERROR: Muere hombre tras ser arrollado después de bajar del transporte público en Tlalpan

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la noche del miércoles luego de ser atropellado por un camión de transporte público en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El accidente ocurrió a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 22.5, en la zona de San Andrés Totoltepec. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima había solicitado su descenso de la unidad; sin embargo, al bajar perdió el equilibrio, cayó sobre la carpeta asfáltica y fue arrollado por el mismo vehículo colectivo.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la policía capitalina y personal de Protección Civil de Tlalpan acudieron al lugar para brindar apoyo. No obstante, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas durante el percance.

Según la información disponible, el pasajero viajaba solo al momento del accidente. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona y detuvieron al conductor de la unidad, quien fue presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el análisis de la mecánica del accidente.

Detalles confirmados

El incidente provocó complicaciones viales con dirección hacia Cuernavaca, mientras automovilistas observaban las labores de las autoridades en la zona. El cuerpo fue retirado del lugar alrededor de las 23:00 horas.