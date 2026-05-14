En la Chinameca detienen a 2 motociclistas escandalosos

MONCLOVA, COAH.— El rugir de motocicletas con escapes alterados y acelerones de madrugada terminó por colmar la paciencia de vecinos de la colonia Chinameca, donde un operativo de la Policía Municipal puso un alto a un grupo de jóvenes quienes desde hace semanas eran señalados por causar disturbios y alterar el descanso de familias enteras.

Fue durante la madrugada cuando elementos preventivos desplegaron un recorrido de vigilancia en distintos puntos del sector, luego de múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre motociclistas realizando carreritas, acelerando de manera temeraria y generando ruido excesivo en calles de la colonia.

De acuerdo con habitantes de la Chinameca, los jóvenes acostumbraban recorrer las mismas vialidades una y otra vez a altas horas de la noche, presuntamente con escapes modificados y sin respetar el descanso de quienes intentaban dormir.

"Parecía pista de carreras, no colonia", comentaron vecinos molestos, quienes aseguraron que los motociclistas pasaban acelerando incluso durante la madrugada, despertando a menores, adultos mayores y trabajadores que al día siguiente debían levantarse temprano.

Al notar la presencia de las patrullas, varios de los motociclistas intentaron escapar apresuradamente para evitar ser interceptados. Algunos emprendieron la huida entre calles del sector, mientras otros abandonaron momentáneamente sus unidades o buscaron ocultarse entre viviendas para evitar ser asegurados. Dos fueron asegurados junto a sus ruidozos vehículos, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuentes policiacas señalaron que durante la movilización se logró dispersar al grupo y reforzar la vigilancia en puntos donde constantemente se reunían para realizar maniobras peligrosas y escandalizar con sus motocicletas.

Vecinos del sector reconocieron la intervención de las autoridades, señalando que desde hacía tiempo habían solicitado acciones más firmes para frenar los recorridos nocturnos de estos grupos, a quienes acusaban de sentirse dueños de las calles.

Con un toque de sarcasmo que no pasó desapercibido entre colonos, varios habitantes comentaron que algunos de los jóvenes que minutos antes "se sentían pilotos de carreras", terminaron huyendo tan pronto vieron las patrullas aproximarse.

Autoridades municipales advirtieron que los operativos continuarán en la Chinameca y otros sectores conflictivos, dejando en claro que no habrá tolerancia para quienes utilicen motocicletas para generar molestias, poner en riesgo a terceros o alterar el orden público durante las madrugadas.