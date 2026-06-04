Diócesis de Saltillo celebra su 135 aniversario con diversas actividades

Bajo el lema "Somos Iglesia y caminamos juntos", la Diócesis de Saltillo celebrará durante junio su 135 aniversario de fundación, con una serie de actividades religiosas, culturales e históricas en distintos municipios de la región.

Erigida el 23 de junio de 1891 por el Papa León XIII mediante la Bula Illud In Primis, la diócesis ha sido por más de un siglo un referente de fe, esperanza y evangelización en el norte de México.

El obispo Hilario González García destacó que esta conmemoración busca fortalecer la unidad, renovar la identidad eclesial y mantener el compromiso con la sociedad, especialmente con los sectores más vulnerables.

Como parte del programa, se llevarán a cabo misas de acción de gracias, conferencias, paneles históricos y conciertos en Monclova y Saltillo, destacando actividades en la Parroquia Santiago Apóstol y la Catedral de Santiago.

Además, del 14 al 22 de junio se realizará una Jornada Diocesana de Oración en todas las parroquias, con la intención de fortalecer la misión evangelizadora, las vocaciones y la vida comunitaria.

La diócesis invitó a fieles, comunidades y público en general a participar en estas celebraciones, como signo de fe, unidad y esperanza.