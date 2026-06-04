Motociclista se lesiona tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mezcla de alcohol, imprudencia y velocidad estuvo a punto de terminar en tragedia la noche del miércoles en la colonia Ramos Arizpe, donde un motociclista resultó lesionado tras impactarse violentamente contra un enorme montón de tierra colocado sobre la vía pública y posteriormente escapar antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Cinco y Ocho, cerca de las vías del ferrocarril, donde vecinos escucharon un fuerte estruendo y salieron de sus domicilios para averiguar lo ocurrido.

De acuerdo con testigos, el conductor de una motocicleta negra circulaba a exceso de velocidad y aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de la unidad y terminó impactándose de lleno contra un montículo de tierra acumulado en la calle.

La fuerza del choque provocó que el motociclista saliera disparado por encima de la motocicleta, describiendo una aparatosa trayectoria por el aire antes de caer pesadamente sobre el mismo montón de tierra que había impactado segundos antes.

Aunque el terraplén amortiguó parte del golpe, el conductor sufrió una herida cortante en la cabeza, por lo que comenzó a sangrar abundantemente mientras intentaba ponerse de pie.

Vecinos del sector solicitaron de inmediato la presencia de paramédicos y elementos de Seguridad Pública, preocupados por la gravedad de las lesiones que aparentaba presentar el motociclista.

Sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia arribaron al lugar, únicamente encontraron rastros del accidente y el testimonio de los habitantes del sector, quienes informaron que el lesionado había decidido retirarse por sus propios medios.

Según los testigos, tras recuperarse del impacto, el motociclista se levantó, limpió la sangre que escurría de su cabeza, enderezó como pudo su unidad y aceleró rumbo al libramiento Carlos Salinas de Gortari antes de que llegaran las autoridades.

Elementos policiacos realizaron recorridos por el área para tratar de localizar al conductor lesionado, pero no obtuvieron resultados positivos.

El incidente dejó daños materiales en la motocicleta y una nueva advertencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, una combinación que en esta ocasión terminó con un golpe de suerte para el motociclista, quien logró retirarse por su propio pie pese a la aparatosa caída.