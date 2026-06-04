Mujer intenta robar shampoo en centro comercial de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un simple recorrido de compras terminó con la intervención de la Policía Municipal luego de que una mujer fue sorprendida intentando salir de un centro comercial del bulevar San José sin pagar un producto de higiene personal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del miércoles, cuando personal de vigilancia del establecimiento detectó a una clienta que presuntamente intentaba abandonar la tienda con un shampoo sin pasar por las cajas registradoras.

Al percatarse de la situación, empleados del negocio interceptaron a la mujer antes de que abandonara el inmueble y solicitaron el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal arribaron al centro comercial para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse tanto con el personal de seguridad como con la presunta responsable.

Mientras los uniformados realizaban las diligencias correspondientes, representantes de la tienda optaron por darle una alternativa a la mujer para evitar mayores consecuencias legales, permitiéndole cubrir el costo total del producto.

Tras efectuar el pago del artículo, el establecimiento manifestó que no tenía intención de proceder legalmente en su contra, por lo que la situación quedó resuelta en el lugar sin necesidad de realizar una detención formal o poner a la involucrada a disposición del Ministerio Público.

Luego de verificar que el adeudo había sido cubierto y al no existir denuncia por parte de la empresa afectada, los oficiales concluyeron su intervención y se retiraron del sitio.