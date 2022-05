Empleado de SIMAS atropella a perro y huye

Monclova, Coahuila.- Un empleado del Sistema Intermunicipal de aguas y saneamiento (SIMAS) atropelló de manera intencional a un perro y se dio a la fuga, el chofer que conducía una camioneta Nissan color blanco con logotipos de la dependencia pública ya fue señalado por la dueña de la mascota.

En su cuenta de Facebook, Aby Saldaña publicó un video grabado a través de un sistema privado de cámaras de vigilancia, delito cometido la tarde del miércoles 18 de Mayo, señaló que el conductor iba a velocidad inmoderada y no hizo el más mínimo intento por evadir al perro, por el contrario las llantas delanteras y traseras pasaron por encima del inocente animal, los hechos ocurrieron en calle 14 con Primero de Mayo y Boulevar San José de la colonia Hipódromo.

"La verdad no se me hace justo lo que acaban de hacer con mi perro, me lo atropellaron, se me salió de mi casa , y ahí se ve claramente que los de simas nos tienen ni poquita dignidad y respeto por los animalitos, se ve que venían bien recio; vieron a mi perro y aún así le dieron, le pasaron la troca por encima, yo sé que solo es un animal , pero es mascota de mis hijos y lo tengo bien malito mis hijos están llorando por verlo así. Si ven a estos los de simas quiero que sepan que no valen para pura madreeee ", denunció Aby Saldaña.

