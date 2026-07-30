Policía Municipal arresta a dos hombres en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal durante la tarde de este jueves, luego de ser sorprendidos cometiendo distintas faltas administrativas en la colonia San Miguel y la Zona Centro de la ciudad.

La primera detención ocurrió sobre la calle Jamaica, en la colonia San Miguel, donde los oficiales aseguraron a Gildardo Gutiérrez, de 53 años de edad, tras ser reportado por alterar el orden público y escandalizar en la vía pública.

Minutos más tarde, en su trayecto a la Comandancia, los uniformados detectaron a Iván Carrizales, de 30 años, consumiendo sustancias tóxicas de manera abierta sobre la avenida Constitución, en la Zona Centro.

Ambos infractores fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno.

Como sanción por las faltas administrativas cometidas, la autoridad ordenó que permanecieran arrestados durante varias horas en las celdas municipales.