Convulsiona en Las Torres hermano de Richi Briseño

MONCLOVA, COAH.- La presencia de un hombre tendido sobre la avenida Las Torres generó alarma entre automovilistas, quienes pensaron que había sido atropellado; sin embargo, se trataba de Félix Briseño, quien sufrió un episodio de convulsiones.

El reporte se registró cerca de las 11:30 horas sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como Las Torres, en su cruce con la calle 15 de la colonia Ampliación Hipódromo.

Automovilistas que observaron al hombre tirado y convulsionando sobre la vialidad solicitaron apoyo a través del 911, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja.

Félix Briseño, hermano del conocido Richi Briseño, se dedica a lavar automóviles en ese sector de la colonia y quedó tendido sobre la avenida tras presentar el episodio.

A su llegada, los oficiales confirmaron que no se había registrado un accidente vial y que el hombre habría sufrido una crisis relacionada con epilepsia.

Los paramédicos le brindaron atención y le propusieron trasladarlo a un hospital para una valoración médica, pero Félix rechazó el servicio al asegurar que ya se encontraba bien.

Después de permanecer algunos minutos en el lugar, logró ponerse de pie y continuó con sus actividades habituales.

Incluso, poco después de la movilización, volvió a lavar un automóvil, mientras los elementos municipales y los socorristas se retiraban del sitio.

El incidente generó expectación entre los automovilistas que transitaban por Las Torres, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un atropellamiento.