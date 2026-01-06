Falsa alarma moviliza a Bomberos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche de ayer, una falsa alarma encendió —sin fuego de por medio— las alertas del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, luego de que un reporte ciudadano advirtiera sobre un supuesto incendio de grandes proporciones en la colonia Primero de Mayo, provocando inquietud entre vecinos y una inmediata respuesta de los cuerpos de auxilio.

El aviso ingresó a los números de emergencia señalando que en la calle Del Estudiante, en un sector conocido como La Nogalera, a espaldas del Deportivo AHMSA, se registraba un incendio "muy grande", descripción que obligó a activar los protocolos de atención y desplazar unidades al sitio ante el riesgo que implicaba la cercanía con zonas habitacionales.

En cuestión de minutos, los bomberos arribaron al punto indicado con equipo y unidades listas para combatir las llamas. Sin embargo, tras un recorrido exhaustivo por el área, los vulcanos confirmaron que no existía incendio alguno, ni humo, ni indicios de fuego, quedando en evidencia que se trató de un reporte completamente falso.

Autoridades del Heroico Cuerpo de Bomberos lamentaron el incidente y señalaron que este tipo de llamadas improcedentes se han vuelto recurrentes, representando un serio problema, ya que movilizan personal y recursos que podrían ser vitales para atender emergencias reales donde la vida de las personas esté en riesgo.

Finalmente, hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para utilizar con responsabilidad los números de emergencia, recordando que las falsas alarmas no solo generan alarma innecesaria, sino que también ponen en peligro a los propios elementos durante los traslados y pueden retrasar la atención de situaciones verdaderamente críticas.