Intenta hombre quitarse la vida

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 32 años fue localizado inconsciente en un domicilio de la colonia El Pueblo, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

El reporte fue recibido alrededor de las 11:30 horas de este jueves a través del Sistema Estatal de Emergencias, luego de que un amigo del afectado acudiera a buscarlo a una vivienda ubicada sobre la calle Matamoros.

Al ingresar al domicilio, encontró a Rodolfo "N", de 32 años, inconsciente, por lo que solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades y paramédicos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y brindaron apoyo durante las maniobras necesarias para trasladar al hombre a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana.

Estado de salud del afectado

Una vez en el área médica, el paciente quedó bajo atención del personal de salud, que determinó que presentaba una ingesta de medicamento, por lo que permaneció bajo observación.

Su estado de salud fue reportado como estable.

Investigación en curso

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a las instalaciones médicas para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las indagatorias correspondientes.

El amigo del afectado informó a las autoridades que durante los últimos dos meses había notado que Rodolfo atravesaba por problemas familiares y se encontraba emocionalmente afectado.

Dicha información fue integrada a las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia.