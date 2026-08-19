Un hombre de 64 años cae dos veces de motoneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con diversos golpes terminó un hombre de 64 años luego de sufrir dos aparatosas caídas cuando circulaba en una motoneta por calles de la colonia Santa Mónica, donde además se negó insistentemente a recibir atención de los paramédicos.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando Martín, vecino de la colonia Elsa Hernández, transitaba a bordo de una motoneta Kiwon por el bulevar Harold R. Pape, con dirección al norte.

Detalles del accidente

Al llegar a la avenida Cuauhtémoc, el sexagenario perdió el control de la unidad y terminó tendido sobre el pavimento. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliarlo, pero el hombre, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, rechazó la atención y decidió continuar su camino.

Posteriormente tomó la avenida Nogal y, al llegar a la calle Pino, realizó una maniobra hacia su derecha que nuevamente le hizo perder el control de la motoneta.

Esta vez la caída fue más aparatosamente, pues Martín se golpeó contra el borde de una banqueta y sufrió una lesión en la cabeza.

Los socorristas regresaron al lugar para brindarle atención, aunque nuevamente encontraron resistencia por parte del hombre. Debido a su estado inconveniente, elementos de Seguridad Pública intervinieron para controlar la situación y permitir que los paramédicos lo valoraran.

Tras ser revisado, se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida y no requirió traslado hospitalario.

Consecuencias legales

Sin embargo, por encontrarse bajo los efectos del alcohol y haber protagonizado los incidentes, Martín fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades.

Finalmente, se solicitó la presencia de un familiar para que acudiera por él y se hiciera responsable de trasladarlo a su domicilio.