Intento de suicidio de un hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia vivió una mujer de 61 años al solicitar el apoyo de las autoridades al ver cómo su hijo alentaba contra su vida, situación que generó la movilización de policías y cuerpos de emergencia en la colonia 10 de Mayo.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:30 horas de este jueves, cuando Rosa Isela Hernández Alcocer pidió la intervención de las autoridades por la conducta de su hijo, José de Jesús "N", de 45 años.

Crisis de salud mental

De acuerdo con lo informado a los oficiales, el hombre atravesaba una crisis y manifestó que ya no quería vivir, por lo que su madre decidió solicitar ayuda ante el temor de que pudiera ponerse en riesgo.

La mujer explicó que, durante la situación, su hijo salió de la vivienda y posteriormente se dirigió hacia un arroyo cercano, lo que incrementó la preocupación de sus familiares.

Ante el llamado de auxilio, distintas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al sector para localizar al hombre y brindarle atención, priorizando en todo momento su integridad.

Antecedentes de consumo de drogas

Durante la entrevista, Rosa Isela también señaló que su hijo enfrenta problemas relacionados con el consumo de drogas y que anteriormente había sido ingresado a un centro de rehabilitación de la localidad.

Las autoridades continuaron con las labores de búsqueda y atención para tratar de poner al hombre a salvo y controlar la situación.

El caso generó preocupación entre los familiares, quienes recurrieron a los cuerpos de emergencia ante la crisis que atravesaba el hombre.